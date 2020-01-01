إعلام الاحتلال: 25 صاروخًا أطلق من غزة خلال اقل من ساعة

القدس المحتلة / سما /

أكد موقع والا العبري، اليوم الاثنين، أنّ حوالي 25 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات المحتلة المحاذية للقطاع، خلال أقل من ساعة.

ومن جهته، قال مراسل القناة 13 العبرية ألموغ بوكير، :"تم إطلاق 23 صاروخًا وقذيفة هاون من القطاع على المجلس الإقليمي إشكول فقط".

واعترف الإعلام العبري، سقوط صواريخ بشكل مباشر على منازل المستوطنين في مدينة عسقلان ونيتفوت المحتلتين، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة بداخل المنازل وبالسيارات الراكنة بالشوارع.

وذكر، ان حكومة الاحتلال قررت إبقاء المستوطنين داخل الملاجئ في (إشكول) القريبة من القطاع، في ظل تزايد إطلاق المقذوفات الصاروخية من غزة، اتجاه البلدات ومدن المحتلة.

وذكر، ان سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، قد أعلنت عن قصفها لمدن الاحتلال بعشرات الصواريخ، وإطلاق صاروخ بدر 3، لأول مرة منذُ بدء التصعيد على مدينة عسقلان المحتلة، ردًا على جرائم (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني.