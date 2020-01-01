  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعلام الاحتلال: 25 صاروخًا أطلق من غزة خلال اقل من ساعة

الإثنين 24 فبراير 2020 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام الاحتلال: 25 صاروخًا أطلق من غزة خلال اقل من ساعة


القدس المحتلة / سما /

أكد موقع والا العبري، اليوم الاثنين، أنّ حوالي 25 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات المحتلة المحاذية للقطاع، خلال أقل من ساعة.

ومن جهته، قال مراسل القناة 13 العبرية ألموغ بوكير، :"تم إطلاق 23 صاروخًا وقذيفة هاون من القطاع على المجلس الإقليمي إشكول فقط".

واعترف الإعلام العبري، سقوط صواريخ بشكل مباشر على منازل المستوطنين في مدينة عسقلان ونيتفوت المحتلتين، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة بداخل المنازل وبالسيارات الراكنة بالشوارع.

وذكر، ان حكومة الاحتلال قررت إبقاء المستوطنين داخل الملاجئ في (إشكول) القريبة من القطاع، في ظل تزايد إطلاق المقذوفات الصاروخية من غزة، اتجاه البلدات ومدن المحتلة.

وذكر، ان سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، قد أعلنت عن قصفها لمدن الاحتلال بعشرات الصواريخ، وإطلاق صاروخ بدر 3، لأول مرة منذُ بدء التصعيد على مدينة عسقلان المحتلة، ردًا على جرائم (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني.

  

#سرايا القدس #قطاع غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #الجهاد الاسلامي #غزة #صواريخ

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال المحللون الإسرائيليون؟.. مشاورات أمنية في تل أبيب وغزة تهدد

نتنياهو يكشف : هدف الهجوم في دمشق أمس هو الزعيم الكبير للجهاد الإسلامي لكنه نجا

مركز الميزان يطالب بالتحقيق بظروف وفاة موقوف لدى اجهزة الامن بغزة

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدى

نتنياهو يجمع الكابينيت لحشد اغلبية لعملية عسكرية ضد غزة

مصدر إسرائيلي يزعم : رئيس الموساد طلب مقابلة خالد مشعل في قطر والأخير رفض

تحذير من السيول .. أمطار محلية اليوم ومنخفض جوي غداً

الأخبار الرئيسية

5

بسبب الوضع الأمني.. سلطات الاحتلال تتخذ رزمة قرارات عقابية ضد قطاع غزة

جهود أممية ومصرية للتوصل الى تهدئة.. ووفد من فتح وحماس والجهاد يزور القاهرة نهاية الاسبوع

قصف

غارات اسرائيلية على غزة... ورشقات صاروخية باتجاه الغلاف وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها

ميلادينوف يدعي خوفه على غزة ويدعو لوقف إطلاق الصواريخ منها

هل ستغير إسرائيل سياستها؟.. القناة 12: التصعيد لا يخدم نتنياهو وإنهاء هذه الجولة أولوية