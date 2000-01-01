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إسرائيل تمنع 3000 أجنبي من المشاركة في ماراثون تل أبيب بسبب فيروس كورونا

الإثنين 24 فبراير 2020 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تمنع 3000 أجنبي من المشاركة في ماراثون تل أبيب بسبب فيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

قررت وزارة الصحة في إسرائيل منع ثلاثة ألاف متسابق أجنبي من المشاركة في ماراثون تل أبيب المقرر يوم الجمعة المقبل بسبب مخاوف من فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين والذي انتشر في أماكن عدة بالعالم.

وذكر مسؤولو الماراثون في بيان "كإجراء وقائي ضد الانتشار المحتمل لفيروس كورونا، أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات لبلدية تل أبيب-يافا لفرض قيود على مشاركة العداءين الدوليين."

وأكدت المتحدثة باسم مجلس مدينة تل أبيب اليوم الاثنين أنه كان من المفترض مشاركة نحو ثلاثة آلاف متسابق أجنبي في السباق، من بينهم ألف متسابق من الدول الآسيوية، ولكن مشاركتهم ألغيت نظرا للحظر الذي تفرضه إسرائيل الآن على المسافرين القادمين من دول آسيوية شهدت تفشي الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

كما قررت وزارة الصحة في إسرائيل حظر دخول الــ2000 متسابق الأجانب الآخرين ليقام السباق يوم الجمعة بمشاركة نحو 40 ألف متسابق إسرائيلي.

وأوضح مسؤولو تل أبيب أن المتسابقين الأجانب سيستعيدون الرسوم التي سددوها في إجراءات الدخول إلى إسرائيل.

وسجلت إسرائيل حالتي إصابة بفيروس كورونا كانت أولاهما يوم الجمعة الماضي، وذلك لراكبين عائدين من السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، التي خضعت للحجر الصحي في اليابان بعد اكتشاف عشرات الإصابات على متنها.

#وزارة الصحة الاسرائيلية #ماثورن #كورونا

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