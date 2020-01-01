حزب الله يعقب على استهداف الاحتلال قيادات "الجهاد" في سوريا

غزة / سما /

أدان حــزب الله اللبناني، بشدة محاولة الاحتلال الإسرائيلي استهداف قيادات في حركة الجـهاد الإسلامي في دمشق.

وقال الحزب في بيان له اليوم الإثنين:" القصف الصاروخي الذي استهدف مركزاً للحركة وأدى إلى ارتقاء شـهيـديـن هو عدوان غادر وجبان لن يؤدي إلا إلى مزيد من تصميم المجاهدين على المضي قدماً لتحرير الأرض واستعادة المقدسات".

كما أدان الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بقيام جرافة تابعة للاحتلال بسحل مواطن فلسطيني والتنكيل بجثته.

واستغرب حزب الله، الصمت المريب للحكومات والمنظمات الحقوقية عن هذا التعرض البشع للذات الإنسانية، معتبرًا أن الصمت عنها هو بمثابة غطاء وتأييد لها.