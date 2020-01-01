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ميلادينوف يدعي خوفه على غزة ويدعو لوقف إطلاق الصواريخ منها

الإثنين 24 فبراير 2020 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادينوف يدعي خوفه على غزة ويدعو لوقف إطلاق الصواريخ منها


غزة / سما /

دعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لدى الأمم المتحدة "نيكولاي ميلادينوف"، المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى وقف إطلاق الصواريخ فورًا.

وعلى حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر" كتب ملادينوف عصر اليوم:" أدعو إلى وقف فوري لإطلاق الصواريخ الذي يخاطر فقط بسحب غزة إلى جولة مدمرة أخرى من الأعمال العدائية دون نهاية في الأفق"، وفق وصفه.

وكانت السرايا القدس قد أعلنت مسؤولياتها عن إطلاق رشقات صاروخية نحو مستوطنات غلاف غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال العشرات من الأهداف والمواقع التابعة للمقاومة في القطاع.

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