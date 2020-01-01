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عودة: لن أتعاون مع "حكومة نتنياهو" التي تهاجم قطاع غزة

الإثنين 24 فبراير 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة: لن أتعاون مع "حكومة نتنياهو" التي تهاجم قطاع غزة


غزة / سما /

قال رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، اليوم الاثنين، "إنّه لن يتعاون مع حكومة إسرائيلية يرأسها بنيامين نتنياهو، عقب شن عدوانه على قطاع غزة".  

وأضاف النائب في "الكنيست" عودة، للقناة 12 العبرية، أنّه لن يدعم حكومة نتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة الـ21 المزمع عقدها الشهر المقبل.

وتأتي تصريحات رئيس القائمة العربية عودة، بالتزامن مع شن الطائرات الحربية الاسرائيلية سلسلة غارات مكثفة على أهداف في قطاع غزة، منذُ ليلة أمس، حتى الآن.

وكان نتنياهو قد أوعز لوزير الحرب نفتالي بينت، بمواصلة عملياته العدوانية في غزة عقب اجتماعه الامني مع قادة الاحتلال، حيثُ بدأت القوات الاسرائيلية بتعزيز دبابات ومدرعات على الحدود مع قطاع غزة.

#ايمن عودة #القائمة المشتركة #انتخابات الكنيست #نتنياهو #قطاع غزة

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