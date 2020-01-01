  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يادلين: علينا الشروع بضربة عسكرية مفاجئة لا تحلم بها حماس

الإثنين 24 فبراير 2020 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
يادلين: علينا الشروع بضربة عسكرية مفاجئة لا تحلم بها حماس


القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي  اللواء احتياط عاموس يادلين، بالشروع في عملية عسكرية قوية ومختلفة من النوع الذي لا تحلم به حماس في قطاع غزة.
 
وقال يادلين: "ليس احتلالاً لقطاع غزة، بل الوصول إلى مراكز حماس والجهاد الإسلامي".
 
وتابع: "أدرك أن مثل هذه الخطوة ستتسبب في خسائر فادحة لكنني مقتنع أنه في النهاية لا يوجد مفر من ذلك، وفي النهاية سنصل إلى هذا الصراع".
 
وأشار إلى أن حدوث ذلك سيكون له ثمن، ونفهم وجود تردد في ذلك، لكن بجهد استخباري جيد وبمفاجأة وبتحركات أرضية مفاجئة، وعلينا أن نفعل ما يجب القيام به.
 
ولفت إلى أن بينت تحدث عن خطوة عسكرية محتملة ضد حماس في الربيع، لكنه يعتقد أن مثل هذه الخطوة لن تتأثر بالحكومة التي سيتم تشكيلها، بغض النظر عنها ليكودية أم بقيادة حزب أزرق أبيض.
 
وحول جولة التصعيد أمس، قال يادلين إن إسرائيل تسعى للتغيير، ومصلحتها ليست إشراك حماس، وعلى حركة الجهاد الإسلامي أن تفهم أنها ستدفع ثمناً في غزة وبدمشق.

#عملية عسكرية #يادلين #اسرائيل #الجيش الاسرائيلي #جماس #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال المحللون الإسرائيليون؟.. مشاورات أمنية في تل أبيب وغزة تهدد

شاهد: إصابات في اطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة وفتح الملاجئ بعسقلان

نتنياهو يكشف : هدف الهجوم في دمشق أمس هو الزعيم الكبير للجهاد الإسلامي لكنه نجا

مركز الميزان يطالب بالتحقيق بظروف وفاة موقوف لدى اجهزة الامن بغزة

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدى

مصدر إسرائيلي يزعم : رئيس الموساد طلب مقابلة خالد مشعل في قطر والأخير رفض

تحذير من السيول .. أمطار محلية اليوم ومنخفض جوي غداً

الأخبار الرئيسية

قصف

غارات اسرائيلية على غزة... ورشقات صاروخية باتجاه الغلاف وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها

هل ستغير إسرائيل سياستها؟.. القناة 12: التصعيد لا يخدم نتنياهو وإنهاء هذه الجولة أولوية

قناة عبرية تزعم: النخالة والعجوري يقفان خلف التصعيد

نتنياهو يجمع الكابينيت لحشد اغلبية لعملية عسكرية ضد غزة

بينيت : نعد خطة من أجل إحداث تغييرات جذرية في قطاع غزة