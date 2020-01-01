ردا على تهديدات الاحتلال بتوسيع عدوانه.. حماس: سيواجه بمقاومة لم يعهدها وعليه تحمل الثمن!!

غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، إن ما قامت به المقاومة الباسلة من رد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، جاء في إطار استراتيجية الفهم الموحد لدى فصائلها جميعا بأن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأكد برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن العدو الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمن جرائمه وانتهاكاته، وأن مقاومتنا مشروعة لطالما استمر الاحتلال والعدوان.

وأضاف: إن تهديدات العدو بتوسيع عدوانه في حال أقدم عليها ستواجه بمقاومة لم يعهدها من قبل وعليه أن يتحمل الثمن والنتائج.

وشدد على أننا لسنا هواة حروب ولكننا نقاوم ونكافح دفاعا عن شعبنا ومن أجل حريته وصون كرامته بإنهاء الاحتلال.