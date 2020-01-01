  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ردا على تهديدات الاحتلال بتوسيع عدوانه.. حماس: سيواجه بمقاومة لم يعهدها وعليه تحمل الثمن!!

الإثنين 24 فبراير 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على تهديدات الاحتلال بتوسيع عدوانه.. حماس: سيواجه بمقاومة لم يعهدها وعليه تحمل الثمن!!


غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، إن ما قامت به المقاومة الباسلة من رد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، جاء في إطار استراتيجية الفهم الموحد لدى فصائلها جميعا بأن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأكد برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن العدو الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمن جرائمه وانتهاكاته، وأن مقاومتنا مشروعة لطالما استمر الاحتلال والعدوان.

وأضاف: إن تهديدات العدو بتوسيع عدوانه في حال أقدم عليها ستواجه بمقاومة لم يعهدها من قبل وعليه أن يتحمل الثمن والنتائج.

وشدد على أننا لسنا هواة حروب ولكننا نقاوم ونكافح دفاعا عن شعبنا ومن أجل حريته وصون كرامته بإنهاء الاحتلال.

#حماس #فوزي برهوم #قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي #تصعيد #مستوطنات الغلاف #عملية عسكرية #غزة #الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال المحللون الإسرائيليون؟.. مشاورات أمنية في تل أبيب وغزة تهدد

شاهد: إصابات في اطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة وفتح الملاجئ بعسقلان

مركز الميزان يطالب بالتحقيق بظروف وفاة موقوف لدى اجهزة الامن بغزة

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدى

تفاصيل جديدة.. رئيس الموساد يزور قطر للمرة الثانية خلال 6 أشهر وهذا ما طلبه من الدوحة

غزة: الاتصالات توضّح حول سرقة مقسم الرمال

مصدر إسرائيلي يزعم : رئيس الموساد طلب مقابلة خالد مشعل في قطر والأخير رفض

الأخبار الرئيسية

قصف

غارات اسرائيلية على غزة... ورشقات صاروخية باتجاه الغلاف وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها

قناة عبرية تزعم: النخالة والعجوري يقفان خلف التصعيد

نتنياهو يجمع الكابينيت لحشد اغلبية لعملية عسكرية ضد غزة

بينيت : نعد خطة من أجل إحداث تغييرات جذرية في قطاع غزة

نتنياهو يكشف : هدف الهجوم في دمشق أمس هو الزعيم الكبير للجهاد الإسلامي لكنه نجا