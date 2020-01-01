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أردان: اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ قرار بالشروع في عملية عسكرية

الإثنين 24 فبراير 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردان: اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ قرار بالشروع في عملية عسكرية


القدس المحتلة / سما /

 قال الوزير الإسرائيلي  جلعاد أردان، يوم الاثنين، "أعتقد أننا اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ قرار بالشروع في عملية عسكرية واسعة في غزة".

ونقلت قناة "كان" العبرية الرسمية عن أردان قوله "ليس محبذا اتخاذ مثل هذا القرار قبل أسبوع من الانتخابات، ولكن يجب اعتماده في أسرع وقت ممكن من قبل الكابينت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأن الوضع في الجنوب لا يطاق".

وذكرت القناة 13 العبرية، بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري الآن مشاورات أمنية عبر الهاتف مع وزير الجيش نفتالي بينيت وقادة الجيش والأمن لبحث المستجدات مع قطاع غزة، في ظل استمرار عمليات اطلاق الصواريخ.

وقالت القناة 12 العبرية، بإن إطلاق الصواريخ من الجهاد الإسلامي، هو رد على هجوم الجيش الإسرائيلي في دمشق يوم الأحد، وعلى ما يبدو اتخذ القرار من القيادة العسكرية للتنظيم في سوريا وتم إيصاله للقيادة في غزة"، فيما نقلت القناة عن  وزير إسرائيلي لم تسمه قوله "الجهاد الإسلامي يطلق الصواريخ للتأثير على الانتخابات الإسرائيلية."

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