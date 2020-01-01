الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة / سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب القطاع ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، صباح اليوم الإثنين، إن السفر سيكون مخصصاً للحافلتين 12 + 13 من كشف (2020/5)، إضافة إلى الحافلتين الأولى (جوازات مصرية) + الثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (2020/6).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مناشدةً جميع المسافرين إلى التزامهم بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ودعت المسافرين لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط الكشف الجديد (2020/6):