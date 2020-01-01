غارات اسرائيلية على غزة... ورشقات صاروخية باتجاه الغلاف وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها

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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، عصر اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن قصف مغتصبات العدو برشقات صاروخية بعد ظهر اليوم رداً على جريمة استهداف دمشق واغتيال شهيدينا زياد منصور وسليم سليم. بحسب بيان السرايا

وأكدت السرايا في بيان صحفي وصل سما الاخبارية نشخة عنه، على أننا جاهزون للتصدي لأي عدوان وليعلم العدو أنه إذا تمادى فإننا سنرد بكل قوة واقتدار.

وتواصل المقاومة الفلسطينية دك المستوطنات الاسرائيلية المحاذية لغلاف غزة بعشرات الصواريخ، وذلك ردا على استشهاد محمد الناعم والتنكيل بجسده على حدود خانيونس جنوب القطاع.

هاجمت طائرات إسرائيلية، ظهر اليوم الاثنين، موقعاً للمقاومة الفلسطينية في منطقة المحررات غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقعاً آخراً للمقاومة شرق مخيم البريج جنوب القطاع، استهدف موقعاً صغيراً بداخله مرصد للمقاومة إلى جانب أرض زراعية.

وأفادت مصادر محلية، أن الطائرات هاجمت موقعًا بعدد من الصواريخ، ما تسبب بسماع دوي عدة انفجارات.

ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه المقاومة الفلسطينية، قصفها للمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال جيش الاحتلال أن 14 صاروخاً تم إطلاقهم، وتم اعتراض 12 منها، وأفادت نجمة داوود الحمراء أن مستوطِنة (60 عاماً) أصيبت بالهلع نتيجة القصف.

وأفادت مصادر، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية عبر الهاتف مع قادة الجيش والأمن ومسؤولي بلديات عسقلان وسديروت.

وكانت قناة 13 العبرية قد أعلنت عن سقوط صاروخ قرب مصنع في النقب، فيما أعلنت بلدية سديروت عن إصابة فناء منزل وحديقة وملعب ما سبب أضراراً طفيفة دون وجود إصابات.

وأفادت مصادر محلية، أن المقاومة أطلقت رشقات صاروخية تجاه سديروت ومحيطها على الحدود الشمالية من قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه سمع أصوات انفجارات ناجمة عن محاولات القبة الحديدية التصدي لتلك الصواريخ.

ودوت صفارات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة، فيما أبلغ مستوطنون عن سماعهم عدة انفجارات.

ويأتي ذلك في ظل حالة التصعيد الأمني الذي يشهده قطاع غزة منذ صباح أمس بعد قتل الاحتلال الإسرائيلي لمقاوم من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والتي ردت بدورها بقصف المستوطنات، منذ أمس بوابل من الصواريخ.

نتنياهو في بيان له قبل قليل: تحدثت مع رئيس بلدية عسقلان وكذلك سديروت ورؤساء البلديات حول الوضع الأمني لسكان الجنوب .. وفي وأوصل إجراء مشارواتي الأمنية مع قادة الأمن .. الليلة الماضية هاجمنا عشرات الأهداف في كل من غزة وسوريا .. لقد قضينا على العديد من "الإرهابيين" وألحقنا أضرارًا بالبنية التحتية لهم .. وسوف نواصل العمل هذا اليوم أيضًا مع استمرار إطلاق الصواريخ .. نحن نلحق ضررًا شديدًا بأعدائنا .. يجب أن تفهم حماس والجهاد أنه في حال لم يتوقف إطلاق النار بشكل كامل وليس لأيام ولكن على الإطلاق .. فإننا سننفذ فورًا الخطة التشغيلية الشاملة التي أعددناها .. بالتأكيد سنفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن المطلق لسكان الجنوب .. واليوم هو يوم اختبار لحماس والجهاد