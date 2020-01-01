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الكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في غزة والضفة

الإثنين 24 فبراير 2020 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في غزة والضفة


غزة / سما /

كشفت  الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، عزيزة الكحلوت عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

و أوضحت الكحلوت في تصريح صحفي لها اليوم الاثنين أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من شيكات الشؤون الاجتماعية مع بداية شهر مارس المقبل، مؤكدة بأن هناك سلاسة بالتعامل مع الوزارة في رام الله، بعد الاتفاق الذي تم مؤخرا بين شقي الوطن، والعمل المشترك الحالي.

كما لفتت إلى أنه سيتم إعادة عدد من المحجوبين خلال الدفعات السابقة، بعد فتح البرنامج الوطني الموحد بين غزة والضفة، ما سيسهل عمليات البحث الميداني.

و في سياق متصل، أوضحت الكحلوت بأنه تم شطب أسماء المنتفعين من الشؤون الاجتماعية، من المنحة القطرية الخاصة ب 100 دولار، مشيرة الى أن اللجنة القطرية كانت حاسمة بقرارها أن يكون المستفيد من منحة الـ 100 دولار ليس له أي دخل مالي من جهات أخرى.

وأوضحت أن منتفعي الشؤون كانوا يستفيدون في المرات السابقة، بسبب وجود حجب أمنى على بعض الأسماء ضمن الكشوفات، وبعد حل ملفهم تم إدراجهم في الكشوفات، وشطب أسماء منتفعي شيكات الشؤون.

كما أكدت الكحلوت أنه لن يتم إضافة أسماء جديدة ضمن كشوفات المنحة القطرية، في حين سيبقى الـ 120 ألف فقط هم المستفيدون منها.

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