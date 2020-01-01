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الجهاد الاسلامي : مصر تبذل جهودا لوقف العدوان على غزة

الإثنين 24 فبراير 2020 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : مصر تبذل جهودا لوقف العدوان على غزة


غزة / سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، أن الجهود المصرية لا تزال متواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، في تصريح لموقع قناة  الغد: ” مصر تواصل جهودها لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وأن والاتصالات معها لم تتوقف حتى اللحظة”.

وأضاف البريم أن نجاح أي جهد مرتبط أولا بوقف الاحتلال لعدوانه على قطاع غزة.

وحول الأنباء التي تتعلق بإرسال مصر دعوات للفصائل للقاء نهاية الأسبوع الجاري، قال البريم: “نحن لم نتلق حتى الآن أي دعوات بخصوص ذلك، ونثمّن أي دور مصري يصب في صالح القضية الفلسطينية”.

وحول التهديدات التي يطلقها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع العدوان على قطاع غزة، قال البريم: “في حال وسّع الاحتلال عدوانه، فأن فصائل المقاومة جاهزة للرد”.

وهدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بشن حملة عسكرية ضد قطاع غزة إذا استمر التصعيد وإطلاق الصواريخ على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، حسب تعبيره.

ويشهد قطاع غزة من يوم أمس سلسلة غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على أهداف داخل القطاع، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ صوب مستوطنات الغلاف.

#الجهاد الاسلامي #مصر #وقف النار

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