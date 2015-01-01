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الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار

الإثنين 24 فبراير 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حكمت بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي مها عبد العال، على المتهم (ن،ح،ث) بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار.

وأوضحت أن الحكم جاء استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس مهند الحريري، عن تهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد  بقصد الاتجار بها بالاشتراك والتهمة الثانية وهي إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات منتجة لمثل هذه المواد بقصد الاتجار بها بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 بدلالة المادة (35/1) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

#الأشغال الشاقة #المخدرات

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