  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية : إسرائيل "استخفت" بالجهاد الاسلامي لكن هذا ما حدث ..

الإثنين 24 فبراير 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : إسرائيل "استخفت" بالجهاد الاسلامي لكن هذا ما حدث ..


القدس المحتلة / سما /

قالت قناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل فيما يبدو "استخفت" بحركة الجهاد الإسلامي، حين توقع كبار الضباط وكذلك المحللين العسكريين والأمنيين الذين لهم علاقة بالمؤسسة العسكرية، أن الحركة أصبحت مردوعة بعد تعرضها لضربة قوية بشكل خاص واعتقادهم أن الحركة لن تجرؤ على مهاجمة إسرائيل بعد اغتيال بهاء أبو العطا في تشرين ثاني.

وبين أوهاد حمو المختص بالشؤون الفلسطينية في تعليق له بالقناة أن حركة الجهاد الإسلامي تتحرك وتواصل إطلاقها للصواريخ لأنها ترى أن مساحة المناورة الإسرائيلية محدودة للغاية، خاصةً وأن حكومة تل أبيب لا تريد الحرب في غزة بأي شكل كان، ويساعد في ذلك توقيت الانتخابات.

وقال "إن حماس تفضل مراقبة ما تقوم به ثاني أكبر منظمة في غزة" بالإشارة للجهاد الإسلامي معتبرًا أن قرار الحركة يأتي في ظل تحسن الوضع بغزة واستمرار تقديم التسهيلات الإسرائيلية.

وأضاف "الحياة تبدو مختلفة عندما تكون سيدًا ومسؤولًا عن 2.1 مليون شخص، وتتلقى الإغاثة المدنية من إسرائيل بعد 13 عامًا من الحكم في غزة، وحتى وقت قريب لم تكن تحلم بمثل هذه المساعدات". معتبرًا أن حماس لن تتعجل أي مواجهة في ظل هذا الوضع حتى وإن كان على حساب الصراع مع الجهاد.

ورأى أن ذلك التحييد لحماس جعل إسرائيل تحمل رسالة واضحة بأنه لا يوجد حصانة لمسؤولي الجهاد حتى وإن كانوا في سوريا.

وقال "مباشرة بعد عملية الحزام الأسود، لم تعد الجغرافيا تلعب دورًا، وباتت أهداف الجهاد الإسلامي في دمشق أهدافًا مشروعة تمامًا، ولم تعد قيادة الحركة هناك محصنة، وخاصةً زياد النخالة وأكرم العجوري، وهم أهداف محتملة".

وأضاف "هذا تحرك مهم للغاية يذكر أن سياسات الاغتيالات المستهدفة التي اتخذتها إسرائيل في وقت مبكر منتصف الانتفاضة كانت فعالة بشكل خاص، ويمكن رؤية ذلك بالنظر لقيمة حماس بوجود أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي".

من جانبه قال تال ليف رام المحلل العسكري لصحيفة معاريف، إنه على إسرائيل أن تقرر فيما إذا كانت ستهاجم أهداف حماس أم تستمر في ضرب أهداف الجهاد بغزة وسوريا.

واعتبر أن حادثة التنكيل بجثة الناشط في سرايا القدس، منح الجهاد الإسلامي شرعية شعبية وجماهيرية أكبر للرد على قتله.

#اسرائيل #الجهاد الاسلامي #غزة

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال المحللون الإسرائيليون؟.. مشاورات أمنية في تل أبيب وغزة تهدد

شاهد: إصابات في اطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة وفتح الملاجئ بعسقلان

مركز الميزان يطالب بالتحقيق بظروف وفاة موقوف لدى اجهزة الامن بغزة

سرايا القدس تدعو المجاهدين للاستعداد للقتال.. وتؤكد اختراق وتوغل آليات العدو عدوان واضح

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدى

تفاصيل جديدة.. رئيس الموساد يزور قطر للمرة الثانية خلال 6 أشهر وهذا ما طلبه من الدوحة

غزة: الاتصالات توضّح حول سرقة مقسم الرمال

الأخبار الرئيسية

فيديو : الاحتلال يشن غارات على مواقع للمقاومة بغزة و المقاومة تجدد قصفها لمستوطنات الغلاف

نتنياهو يجمع الكابينيت لحشد اغلبية لعملية عسكرية ضد غزة

بينيت : نعد خطة من أجل إحداث تغييرات جذرية في قطاع غزة

نتنياهو يكشف : هدف الهجوم في دمشق أمس هو الزعيم الكبير للجهاد الإسلامي لكنه نجا

مصدر إسرائيلي يزعم : رئيس الموساد طلب مقابلة خالد مشعل في قطر والأخير رفض