رأفت يطالب مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الى فرض عقوبات على إسرائيل

رام الله / سما /

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والذي يعقد اجتماعا في جنيف الى فرض عقوبات على اسرائيل بعد جريمة الاحتلال الاخيرة بإعدام الشاب محمد الناعم والتنكيل بجثمانه في قطاع غزة، وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة والتوقف عن معاملتها فوق القانون الدولي في ظل الحماية الامريكية لها.

وفيما يتعلق بالحراك الشعبي، اوضح رأفت لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، ان اجتماعات فصائل منظمة التحرير تتواصل من اجل تكثيف المشاركة في جميع الفعاليات الجماهيرية للتصدي لإجراءات الاحتلال التي تستهدف ضم الاراضي الفلسطينية وتكريس الاستعمار الاستيطاني للضفة وبالتالي القضاء على امكانية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام سبعة وستين، مشيرا الى ان مخططات الضم تستهدف اقامة نظام فصل عنصري ابرتهايد في اسرائيل.