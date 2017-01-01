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مبابي يحقق رقما على مستوى نجوم فرنسا عبر التاريخ

الإثنين 24 فبراير 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يحقق رقما على مستوى نجوم فرنسا عبر التاريخ


وكالات / سما /

حقق كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رقما مميزا للغاية بعد مباراة فريقه ضد بوردو التي فاز بها 4-3، أمس الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مباريات الجولة 26 للدوري الفرنسي.

وسجل الدولي الفرنسي الهدف الرابع لفريقه في شباك بوردو، ليحقق بذلك رقما تاريخيا في مسيرته، إذ أصبح أول لاعب فرنسي يسجل ويصنع 20 هدفا أو أكثر في أربعة مواسم متتالية في بطولة الدوري، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وكان هدف مبابي الذي سجله أمام بوردو هو الـ16 له في الدوري الفرنسي والـ20 كمساهمة في الأهداف التي صنعها.

يذكر أن اللاعب البالغ 21 عاما يلعب في صفوف الفريق الباريسي منذ عام 2017 ويعد هذا الموسم هو الثالث له، حيث أمضى موسما من الأربعة في صفوف موناكو.

#كيليان مبابي #فرنسا #باريس سان جيرمان

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