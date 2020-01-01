ثنائي برشلونة مهدد بالغياب عن إياب موقعة نابولي

وكالات / سما /

يستعد برشلونة لمواجهة مضيفه نابولي الثلاثاء، بملعب "سان باولو"، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة سيدخل مباراة نابولي بلاعبين مهددين بالغياب عن مباراة الإياب على ملعب "كامب نو", بسبب تراكم البطاقات وهما سيرجيو بوسكيتس, ونيلسون سيميدو.

على الجانب الآخر، يملك نابولي لاعبين حصلا على بطاقتين وهم كاليدو كوليبالي الذي سيغيب للإصابة، بجانب فرناندو لورينتي.

كما أن هناك 7 لاعبين لديهم بطاقة صفراء واحدة وهم لوزانو، وآلان، وميليك، وبوليتانو، ورويز، وروي, وزيلينسكي.