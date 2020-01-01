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ثنائي برشلونة مهدد بالغياب عن إياب موقعة نابولي

الإثنين 24 فبراير 2020 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثنائي برشلونة مهدد بالغياب عن إياب موقعة نابولي


وكالات / سما /

يستعد برشلونة لمواجهة مضيفه نابولي الثلاثاء، بملعب "سان باولو"، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة سيدخل مباراة نابولي بلاعبين مهددين بالغياب عن مباراة الإياب على ملعب "كامب نو", بسبب تراكم البطاقات وهما سيرجيو بوسكيتس, ونيلسون سيميدو.

على الجانب الآخر، يملك نابولي لاعبين حصلا على بطاقتين وهم كاليدو كوليبالي الذي سيغيب للإصابة، بجانب فرناندو لورينتي.

كما أن هناك 7 لاعبين لديهم بطاقة صفراء واحدة وهم لوزانو، وآلان، وميليك، وبوليتانو، ورويز، وروي, وزيلينسكي.

#برشلونة #نابولي #دوري ابطال اوروبا

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