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تصريحات لنجوى كرم عن "كورونا" تثير الجدل!

الإثنين 24 فبراير 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات لنجوى كرم عن "كورونا" تثير الجدل!


وكالات / سما /

أحدثت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، حالة من الجدل بداخل لبنان، بسبب تصريحاتها الأخيرة، بشأن فيروس "كورونا" المستجد.

وفي لقاء مصور أجري معها لصالح "تلفزيون الجديد" اللبناني، قالت نجوم كرم عن مخاوفها بشأن الفيروس: "عندنا مناعة.. وزبالة في البلد تقتل كل البكتيريا الجاية من الخارج".

وجاءت تصريحات نجوى كرم، على هامش احتفالها مع معجبيها، بعيد ميلادها بداخل أحد الفنادق، في العاصمة اللبنانية بيروت.

واندلعت أزمة القمامة في لبنان عام 2015 عندما أغلقت السلطات اللبنانية موقع مكب نفايات رئيسي بالقرب من بيروت، ولم ترتب له أي بديل.

ووفقا لآخر البيانات فقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 77159 حالة، توفي منهم 2592 شخصا، في حين تعافى 24734 شخصا من المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

#نجوى كرم #فيروس كورونا #لبنان

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