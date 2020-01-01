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الإطاحة بأشخاص أسسوا عصابة من 100 طفل

الإثنين 24 فبراير 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإطاحة بأشخاص أسسوا عصابة من 100 طفل


وكالات / سما /

تمكنت السلطات الفرنسية في مدينة بوردو من الإطاحة بأربعة أشقاء قاموا بتأسيس شبكة سرقة وسطو تستغل عشرات القصر تحت التهديد والإكراه لتنفيذ الجرائم.

ووفق ما نقلت تقارير صحفية فرنسية، يقوم الأربعة أشخاص باستغلال ما بين 50 و100 طفل ينحدرون من دول عربية.

وتخصصت العصابة في سرقة الأشياء الثمينة من مجوهرات ومبالغ مالية ومركبات وكميات كبيرة من الأدوية، حيث يتم إعطاء الأطفال مواد مخدرة من أجل إذهاب عقلهم وعدم الشعور بأية رهبة خلال تنفيذهم عمليات السطو.

وخلال عملية دهم منزل التشكيل العصابي، صادرت الشرطة عددا كبيرا من الهواتف المحمولة والدراجات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات والمجوهرات الذهبية ومركبتين و589 صندوقا من الأدوية وما يزيد على 37 ألف يورو نقدا.

وكشفت السلطات أن العصابة تقوم ببيع المسروقات في السوق السوداء داخل بلد مشكليها الأم، ما يحقق لها أرباحا طائلة.

#اطفال #عصابة #فرنسا

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