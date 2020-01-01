  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بينيت : نعد خطة من أجل إحداث تغييرات جذرية في قطاع غزة

الإثنين 24 فبراير 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت : نعد خطة من أجل إحداث تغييرات جذرية في قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إن وزارته تعد خطته من أجل إحداث تغييرات جذرية في قطاع غزة، دون الإفصاح عن تفاصيل الخطة ودون الكشف عن ملامح التغيير المزعوم.

وردت تصريحات بينيت خلال مؤتمر "مجموعة شيبع"، المنعقد في القدس المحتلة، مضيفا إنه "يتفهم وضعية السكان في جنوبي البلاد، هم يستحقون الحصول على الهدوء والأمن"، لكنه، يقول بينيت "عملية الردع لا يمكن إنجازها خلال لحظات".

وتطرق الوزير الإسرائيلي إلى التصعيد على جبهة غزة، قائلا "لقد قمنا باغتيال 6 مسلحين، لكن ليس في غزة فقط، وإنما تقدمنا باستهداف أيضا لمصدر المشكلة-في إشارة للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع للجهاد الإسلامي في سورية-".

وأشار إلى هجوم الذي شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع للجهاد الإسلامي قرب دمشق قائلا "نحن نستعد ونرفع من نشاطنا. لدي هدف لإحضار جثتي هدار غولدين وأورون شاؤول".

وأضاف "جمع جثامين الفلسطينيين واحتجازها هو عمل أكثر من إنساني، نشكل به ورقة ضغط على حركـة حمــاس للإفراج عن جنودنا الأسرى لديها".

وبما يتعلق في العلاقة بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قال بينيت "لا أحد يربط يدي ولا أحمل المسؤولية لأي أحد. نحن نتناقش سياسيا، ولكن داخليا نعمل بشكل جيد".

#بينيت #غزة #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال المحللون الإسرائيليون؟.. مشاورات أمنية في تل أبيب وغزة تهدد

شاهد: إصابات في اطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة وفتح الملاجئ بعسقلان

مركز الميزان يطالب بالتحقيق بظروف وفاة موقوف لدى اجهزة الامن بغزة

سرايا القدس تدعو المجاهدين للاستعداد للقتال.. وتؤكد اختراق وتوغل آليات العدو عدوان واضح

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدى

تفاصيل جديدة.. رئيس الموساد يزور قطر للمرة الثانية خلال 6 أشهر وهذا ما طلبه من الدوحة

شاهد الفيديو : جيش الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه لخلية الجهاد شرق خانيونس

الأخبار الرئيسية

فيديو : المقاومة تجدد قصفها لمستوطنات غلاف غزة

نتنياهو يكشف : هدف الهجوم في دمشق أمس هو الزعيم الكبير للجهاد الإسلامي لكنه نجا

مصدر إسرائيلي يزعم : رئيس الموساد طلب مقابلة خالد مشعل في قطر والأخير رفض

شهيدان من الجهاد الإسلامي بالعدوان الإسرائيلي على دمشق

860x484 (2)

تحليل إخباري.. إسرائيل تدير الصراع مع غزة في ظل غياب أي حلول طويلة المدى