بينيت : نعد خطة من أجل إحداث تغييرات جذرية في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إن وزارته تعد خطته من أجل إحداث تغييرات جذرية في قطاع غزة، دون الإفصاح عن تفاصيل الخطة ودون الكشف عن ملامح التغيير المزعوم.

وردت تصريحات بينيت خلال مؤتمر "مجموعة شيبع"، المنعقد في القدس المحتلة، مضيفا إنه "يتفهم وضعية السكان في جنوبي البلاد، هم يستحقون الحصول على الهدوء والأمن"، لكنه، يقول بينيت "عملية الردع لا يمكن إنجازها خلال لحظات".

وتطرق الوزير الإسرائيلي إلى التصعيد على جبهة غزة، قائلا "لقد قمنا باغتيال 6 مسلحين، لكن ليس في غزة فقط، وإنما تقدمنا باستهداف أيضا لمصدر المشكلة-في إشارة للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع للجهاد الإسلامي في سورية-".

وأشار إلى هجوم الذي شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع للجهاد الإسلامي قرب دمشق قائلا "نحن نستعد ونرفع من نشاطنا. لدي هدف لإحضار جثتي هدار غولدين وأورون شاؤول".

وأضاف "جمع جثامين الفلسطينيين واحتجازها هو عمل أكثر من إنساني، نشكل به ورقة ضغط على حركـة حمــاس للإفراج عن جنودنا الأسرى لديها".

وبما يتعلق في العلاقة بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قال بينيت "لا أحد يربط يدي ولا أحمل المسؤولية لأي أحد. نحن نتناقش سياسيا، ولكن داخليا نعمل بشكل جيد".