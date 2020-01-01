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الفريق الأميركي- الإسرائيلي لرسم الخرائط يتجول في مستوطنة أرئيل

الإثنين 24 فبراير 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفريق الأميركي- الإسرائيلي لرسم الخرائط يتجول في مستوطنة أرئيل


القدس المحتلة / سما /

تجول الفريق الأميركي- الإسرائيلي، المشكل لرسم الخرائط المحددة وفقًا "لصفقة القرن"، في مستوطنة أرئيل.

ولم تذكر قناة 12 العبرية أي تفاصيل حول ما قام به الوفد تحديدا، مشيرةً إلى أن هذا أول نشاط ميداني للفريق المشترك الذي سيعد الخريطة الخاصة بالمناطق التي سيفرض الاحتلال سيادته عليها.

وضم الفريق الأمريكي كلا من السفير لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير مستشاري السفير آرييه لايتستون، وسكوت ليث رئيس شؤون العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، فيما ضم الفريق الإسرائيلي كلا من وزير السياحة ياريف ليفين، والسفير الإسرائيلي لدى أميركا رون ديرمر، ورونين بيرتس المدير التنفي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ووصل الفريق الأميركي الليلة الماضية، إلى تل أبيب بهدف عقد لقاءات مشتركة مع نظيره الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن يلتقي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأدان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في جلسته الأسبوعية، اليوم، تشكيل اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية لترسيم حدود كنتونات فلسطين برئاسة السفير الأمريكي فريدمان، والتي سوف تقضم أكثر من 40٪ من مساحة الضفة وتفتتها إلى بؤر معزولة وتسلخ الغور الفلسطيني عن بقية الأراضي الفلسطينية.

#صفقة القرن #مستوطنات #اسرائيل

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