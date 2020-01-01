غنّام: اعتداءات الاحتلال على دير نظام وطلبتها لن يكسر إرادتنا

رام الله / سما /

قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إن الاحتلال يعمل بكل قوته من أجل كسر إرادة طلاب وأهالي قرية دير نظام، لكن إرادة طلبتنا والأهالي وإصرارهم على تحدي بطش وإجرام الاحتلال رسالة لكل العالم أن شعبنا لن يرضخ لآلة الحرب الاحتلالية ويصر على الحياة رغم الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة التي تستهدف أهالي البلدة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ غنام، ومدير تربية المحافظة باسم عريقات، اليوم الإثنين مدرسة دير النظام الثانوية المختلطة، التي تتعرض للاعتداءات من قبل الاحتلال بشكل متواصل، والتي كان آخرها اصابة العشرات من طلبتها ومعلميها بالاختناق بعد أن استهدفها الاحتلال بالغاز السام والمسيل للدموع بشكل مباشر يوم أمس الأحد .

وبينت أن أجيالنا ستواصل طريق العلم رغم الاحتلال واعتداءاته المتكررة بحق طلابنا وأبناء شعبنا ومؤسساتنا التعليمية التي يحاول باستهدافها تدمير مستقبل أجيالنا الذين يحملون أمانة مواصلة طريق الحرية والكرامة والانعتاق من الاحتلال.

وطالبت غنام المؤسسات الدولية والحقوقية بتوفير الحرية لطلبتنا وأطفالنا وكافة أبناء الشعب الفلسطيني، وأن لا يبقى العالم وهذه المؤسسات مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال الذي لا يلقي بالاً لكافة الشرائع والمواثيق الدولية والحقوقية .

ولفتت إلى أن طلبتنا وأجيالنا سيبقون شهوداً على جرائم المحتل الغاشم الذي يحاول تنغيص حياتنا وتدمير مستقبل أبنائنا وسلبنا أرضنا وحقوقنا وسيحملون راية مواصلة درب الشهداء والأسرى والجرحى حتى تحقيق طموحنا بالتحرر ونيل كافة حقوقنا الوطنية.

وأثنت غنام على دور معلمي قرية دير نظام وجهود مديرية التربية والتعليم في المحافظة، وعملها الدؤوب لتطوير المؤسسات التعليمية وطلبتنا ومدارسنا التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال.

بدوره، أشاد عريقات، بطلبة مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة ومعلميها، مؤكداً أن التربية والتعليم تعمل على تذليل جميع الصعاب من أجل استمرار المسيرة التعليمية في القرية، وأنها توفر الدعم المتواصل لكافة الطلبة والمدارس التي يستهدفها الاحتلال.

يشار إلى أن الاحتلال يفرض حصارا مشدداعلى قرية دير نظام ويغلق مدخلها الرئيسي منذ نحو شهر، بحجج واهية.