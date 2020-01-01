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نتنياهو يدرس عقد مؤتمر انتخابي في كفر قاسم

الإثنين 24 فبراير 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدرس عقد مؤتمر انتخابي في كفر قاسم


القدس المحتلة / سما /

 يدرس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، احتمال عقد مؤتمر انتخابي في إحدى المدن مثل كفر قاسم خلال الأيام القلائل المقبلة، بهدف عرض خطته لمكافحة العنف في الداخل، وسط رفض من فلسطينيي الداخل لهذه الخطوة.

ووفقا لقناة "مكان"، فإن غالبية الفلسطينيين بالداخل يرفضون مثل هذ الخيار.

وقال رئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير، إن طلب نتنياهو بزيارة المدينة لا يستحق الرد في الوقت الحالي، وكل ما يهمه في هذه الفترة بالذات هو الغاء أوامر هدم البيوت.

فيما أعلنت اللجان الشعبية في المدينة معارضتها الشديدة لهذه الزيارة.

من جانبه أصدر عضو الكنيست عن القائمة المشتركة وليد طه بيانًا، أكد فيه رفض حزبه لزيارة كهذه إلى كفر قاسم.

وقال "إن ما يقوم به نتنياهو هو استغلال سياسي"، معتبرًا أن نتنياهو ومستشاريه في حالة من عدم الارتياح نتيجة توقعات الاستطلاعات بارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي وزيادة نسبة تمثيله في الكنيست.

#نتنياهو #انتخابات #كفر قاسم

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