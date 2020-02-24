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فيديو : المقاومة تجدد قصفها لمستوطنات غلاف غزة

الإثنين 24 فبراير 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : المقاومة تجدد قصفها لمستوطنات غلاف غزة


غزة / سما /

جددت المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، قصفها للمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال أن 6 صواريخ أُطلقت وتم اعتراض 5 منها، وأفادت نجمة داوود الحمراء أن مستوطِنة (60 عاماً) أصيبت بالهلع نتيجة القصف.

وأفاد مراسل "القدس" بغزة، أن المقاومة أطلقت رشقة صاروخية تجاه سديروت ومحيطها على الحدود الشمالية من قطاع غزة.

وأشار إلى أنه سمع أصوات انفجارات ناجمة عن محاولات القبة الحديدية التصدي لتلك الصواريخ.

ودوت صفارات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة، فيما أبلغ مستوطنون عن سماعهم عدة انفجارات.

תיעוש וידאו משדרות לפני זמן קצר pic.twitter.com/kPh8SuNyuc

— , חדשות חמות israel Hot News (@HotNews72122797) February 24, 2020

ويأتي ذلك في ظل حالة التصعيد الأمني الذي يشهده قطاع غزة منذ صباح أمس بعد قتل الاحتلال الإسرائيلي لمقاوم من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والتي ردت بدورها بقصف المستوطنات، منذ أمس بوابل من الصواريخ.

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