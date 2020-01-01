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كيف تتعامل مع كسور العظام

الإثنين 24 فبراير 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تتعامل مع كسور العظام


وكالات / سما /

نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، تقرير حول كسور العظام ، لافتة إلى ان هذه الكسور تتراوح شدتها منا بين الكسور الكلية أو الجزئية ، قد يكون   بالعرض، بالطول، في أجزاء متعددة، وبالطبع يشعر الشخص المتعرض والمصاب بهذا الأمر إلي الألم الشديد، ويزداد فرص عدم قدرتهم علي الحركة.

وقدمت وزارة الصحة السعودية، أبرز وأشهر الأسباب الأكثر شيوعًا للكسور في العظام، ومنها التعرض للحوادث المؤلمة مثل الإصابات الرياضية وحوادث السيارات والسقوط، أو الإصابة بهشاشة العظام هذا المرض الذي يزيد من فرص الإصابة والتعرض لكسر العظام، أو التعرض للإفراط في الحركة المتكررة، ويمكن أن تتعب العضلات وتضع مزيدًا من القوة على العظم وهذا يمكن أن يؤدي إلى كسور الإجهاد.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أبرز وأهم عوامل الخطورة الخاصة بكسور العظام، وهي، أن  النساء أكثر عرضة  للكسر من الرجال، وأيضا التقدم في العمر يزيد من فرص التعرض لهذه المشكلة، فتفقد النساء كثافة العظام أكثر من الرجال مع تقدمهن في العمر بسبب فقدان هرمون الاستروجين في سن اليأس، وأيضا التدخين يعد أحد عوامل الخطر للإصابة بالكسر بسبب تأثيره على مستويات الهرمون.

وأكدت وزارة  الصحة السعودية، أن الإكثار من تناول الأدوية التي تحتوي علي الكورتيزون تتسبب في تعرض العظام للكسور، وغالبًا ما يوصف لعلاج الحالات الالتهابية المزمنة، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض التهاب الأمعاء ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وأضاف التقرير أن الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي هذا المرض المناعي يتسبب في زيادة التعرض لكسر العظام، وأوضحت العديد من الدراسات أن مرضى السكر هم الأكثر عرضة للإصابة بكسور العظام.

#الكسور #العظام #الصحة

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