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جوجل تحذف 600 تطبيقا من متجرها رغم شعبيتها

الإثنين 24 فبراير 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تحذف 600 تطبيقا من متجرها رغم شعبيتها


وكالات / سما /

قررت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل حظر الإعلانات المخالفة للقواعد حتى إذا كانت موجودة على تطبيق لا يتم استخدامه، في الوقت الذي حظرت فيه الشركة التي تدير أكبر محرك بحث على الإنترنت مجموعة كبيرة من مطوري مثل هذه التطبيقات والإعلانات.

وذكرت جوجل في بيان عبر الإنترنت أنها حذفت حوالي 600 تطبيق من متجرها الإلكتروني "بلاي ستور" بسبب هذه القاعدة، مضيفة أن مطوري هذه التطبيقات خالفوا سياسة الشركة بشأن الإعلانات المزعجة وسياسة المحظورات. كما تم حظر هؤلاء المطورين على منصتي آد موب وآد مانيجر التابعتين لشركة جوجل.

ووفقا لتعريف الشركة الأمريكية التي تطور نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد للإعلانات المزعجة فإنها "تلك التي تظهر للمستخدمين بطرق غير متوقعة بما في ذلك التي تتداخل في أو تؤثر على قابلية وظائف الجهاز للاستخدام. ومن هذه الحالات عندما يكون المستخدم يجري اتصالا هاتفيا بشخص آخر فتظهر بشكل غير متوقع نافذة إعلان مرتبط بأحد التطبيقات.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شركة جوجل القول إنها اكتشفت أن هذا النوع من التطبيقات يتم تطويره بأساليب تعتمد على تكنولوجيا التعلم الآلي أوالذكاء الاصطناعي.

#جوجل #التطبيقات #بلاي ستور

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