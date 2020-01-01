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سوني تنسحب من أكبر مؤتمر للألعاب.. والسبب

الإثنين 24 فبراير 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوني تنسحب من أكبر مؤتمر للألعاب.. والسبب


وكالات / سما /

انسحبت شركة سوني من مؤتمر مطوري الألعاب “GDC”، المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد أيام من إعلانها الانسحاب من مؤتمر PAX East بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وتشتمل خطط سوني ألعاباً قادمة، مثل: The Last of Us Part 2، وهي لعبة كان من المفترض أن تكون متاحة في PAX East قبل أن تنسحب الشركة من العرض.

وقالت سوني: “لقد اتخذنا قرارًا صعبًا بإلغاء مشاركتنا في مؤتمر مطوري الألعاب بسبب المخاوف المتزايدة المرتبطة بـ COVID-19 (المعروف أيضًا باسم فيروس كورونا)”. وأضافت الشركة: “لقد شعرنا أن هذا هو الخيار الأفضل لأن الوضع المتعلق بالفيروس وقيود السفر العالمية تتغير يوميًا”.

وتابعت: “نشعر بخيبة أمل لإلغاء مشاركتنا، ولكن صحة وسلامة القوى العاملة العالمية الخاصة بنا هي شاغلنا الأكبر. نتطلع إلى المشاركة في GDC في المستقبل”.

#سوني #الألعاب

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