أمير قطر يوجه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة للأردنيين

عمان / وكالات /

قالت سفارة قطر في الأردن، مساء الأحد، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه حكومته بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، وفتح مركز في عمان لتسهيل تنفيذ الخطوة.

وستضاف هذه الوظائف الجديدة إلى 10 آلاف وظيفة سابقة، تم إعلانها في أغسطس/ آب 2018.

ووصل أمير قطر في وقت سابق، الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى إلى المملكة منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وذكرت السفارة في تغريدات لها على تويتر، أن الشيخ تميم وجه كذلك، دعم صندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ 30 مليون دولار.

وأشار إلى ضرورة تفعيل اللجنة العليا القطرية الأردنية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، وبالأخص في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والتعليم العالي.

وشهدت العلاقات بين عمان والدوحة قفزة، بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

وعين الأردن، في 16 يوليو/ تموز الماضي، سفيرا جديدا له بالدوحة، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.

وسحبت عمان سفيرها من الدوحة، تضامنًا مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت علاقاتها مع قطر، في يونيو/ حزيران 2017، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

كما عينت قطر، في 29 أغسطس/ آب 2019، سعود بن ناصر آل ثاني سفيرا لها في عمان.

وشكّل القرار الأردني بإعادة العلاقات مع قطر، وفق مراقبين، خطوة مهمة في إطار انفكاك المملكة عن الضغط السعودي-الإماراتي، الذي مورس على عمان لقطع علاقتها مع الدوحة.