فيديو.. الطواحين يهين كبرياء حامل اللقب بثنائية نظيفة

غزة / سما /

ألحق اتحاد خانيونس الخسارة الأولى بخدمات رفح هذا الموسم, بعدما هزمه (2-0), ضمن منافسات الأسبوع العشرين من دوري الدرجة الممتازة.

ولم يتمكن أي فريق قبل اتحاد خانيونس من الانتصار على خدمات رفح هذا الموسم في الدوري, لا سيما أن الأخير خاض 19 مباراة مسبقا, حيث فاز في 11 مباراة, وتعادل في 8, وكان يمنّي نفسه بإنهاء المسابقة دون أي خسارة.

وتعود آخر هزيمة تلقاها "الأخضر" الرفحي قبل ذلك, إلى تاريخ السابع عشر من نوفمبر 2018, والغريب أنها على يد اتحاد خانيونس وبنفس النتيجة أيضا في الجولة الحادية عشرة من الموسم الماضي.

يشار إلى أن خدمات رفح توّج بلقب دوري الدرجة الممتازة للموسم الثاني على التوالي, والسادس في تاريخه.