  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خالد : حان وقت الانتقال الى الافعال واعتراف دول الاتحاد الاوروبي بدولة فلسطين

الإثنين 24 فبراير 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، برفض فرنسا و ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وايرلندا وغيرها من الدول الاوروبية  قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في محافظة القدس وغيرها من محافظات الضفة الغربية المحتلة ، ودعوتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي إلى التخلي عن بناء آلاف الوحدات في مستوطنات  "هار حوما "  المقامة على جبل أبو غنيم، و" جفعات حاماتوس"  في القدس الشرقية ، وضرورة  وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تنتهك القانون الدولي ، بموجب قرار 2334 وغيره من قرارات مجلس الامن ، التي تعتبر المستوطنات ، التي تبنيها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 غير قانونية وغير شرعية .

وفي الوقت الذي أشاد فيه بالموقف المتقدم والشجاع  لوزير خارجية اللوكسمبورغ ، فقد دعا السيد  جزيف بوريل على ابواب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الشهر القادم لمناقشة ما تسمى صفقة القرن  وسبل حماية المساواة في الحقوق والقانون الدولي ، الاضطلاع بدوره باعتباره  الممثل السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي  وأول من دعا كوزير خارجية اسبانيا دول الاتحاد الى الاعتراف بدولة فلسطين ، لأن الوقت قد حان لانتقال الدول الاوروبية من الأقوال الى الافعال ، في ضوء شروع طواقم مشتركة اسرائيلية وأميركية رسم خرائط الضم والتوسع  المبنية على الوقائع الاستيطانية التي تواصل حكومة اسرائيل فرضها على الارض لقطع الطريق على فرص التقدم في تسوية سياسية للصراع على اساس ما يسمى حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية .

وختم تيسير خالد بدعوة دول الاتحاد التقدم خطوة حاسمة على هذا الأساس وتوفير أفضل السبل لحماية المعايير الدولية المتفق عليها، والمساواة في الحقوق والقانون الدولي وفسح المجال امام الدول الأعضاء  لتمارس كل دولة حقها في الاعتراف بدولة فلسطين ، كما فعلت مملكة السويد ، إذا تعذر الاعتراف الجماعي ، إذ لا معنى لما تسميه دول الاتحاد حماية حل الدولتين إذا لم تتحلى مواقفها بالتوازن وواصلت الامتناع عن الاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الذي تعترف فيه مجتمعة بدولة اسرائيل . 

#تيسير خالد

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال المحللون الإسرائيليون؟.. مشاورات أمنية في تل أبيب وغزة تهدد

صورة.. الكشف عن هوية الشهيد الذي ارتقى شرق خانيونس وسرايا القدس تنعيه

شاهد: إصابات في اطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة وفتح الملاجئ بعسقلان

"بينت" يؤيد كيفية تعامل الجيش مع جثة شهيد سرايا القدس في خانيونس

مركز الميزان يطالب بالتحقيق بظروف وفاة موقوف لدى اجهزة الامن بغزة

سرايا القدس تدعو المجاهدين للاستعداد للقتال.. وتؤكد اختراق وتوغل آليات العدو عدوان واضح

تفاصيل جديدة.. رئيس الموساد يزور قطر للمرة الثانية خلال 6 أشهر وهذا ما طلبه من الدوحة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يكشف : هدف الهجوم في دمشق أمس هو الزعيم الكبير للجهاد الإسلامي لكنه نجا

مصدر إسرائيلي يزعم : رئيس الموساد طلب مقابلة خالد مشعل في قطر والأخير رفض

شهيدان من الجهاد الإسلامي بالعدوان الإسرائيلي على دمشق

860x484 (2)

تحليل إخباري.. إسرائيل تدير الصراع مع غزة في ظل غياب أي حلول طويلة المدى

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدى