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بنزيما يتغزل في نفسه قبل موقعة السيتي!

الإثنين 24 فبراير 2020 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنزيما يتغزل في نفسه قبل موقعة السيتي!


وكالات / سما /

أثنى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، على تحسن مستواه هذا الموسم، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي الأربعاء المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بنزيما في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" قبل مواجهة مانشستر سيتي: "لا يمكنك أن تعرف إذا كنت في أعلى مستوى لك في حياتك المهنية أم لا، لكن الحقيقة أنا أرى أني في مستوى عال للغاية الآن".

وأضاف: "ومع ذلك، أنا أبحث عن المزيد لأني أعرف أن لديّ فرصة الوصول إلى أكثر مما أنا فيه حاليا, بالتأكيد أنتظر ذلك بفارغ الصبر".

وواصل: "أنا دائما أعمل بجد وأشعر أنني في حالة جيدة على المستوى الجسدي، وعادة ما أذهب إلى الصالة الرياضية وفي الملعب أستمتع كثيرا بقدراتي، مؤخرا سجلت كثيرا وصنعت كثيرا من الأهداف، وأود أن أساعد فريقي على الفوز".

يشار إلى أن بنزيما أحد أبرز لاعبي "الملكي" هذا الموسم, بعدما لعب 33 مباراة, سجل خلالها 18 هدفا, وصنع 9 أخرى.

#كريم بنزيما #ريال مدريد

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