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نجم ليفربول السابق : فان دايك سينتقل إلى برشلونة أو ريال مدريد

الإثنين 24 فبراير 2020 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم ليفربول السابق : فان دايك سينتقل إلى برشلونة أو ريال مدريد


وكالات / سما /

حذّر بول آينس ناديه السابق ليفربول من إمكانية خسارة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لمصلحة إحدى قطبي إسبانيا ريال مدريد أو برشلونة، مشيراً إلى أن الفريق قد يدفع ضريبة النجاح الذي يعيشه في الفترة الأخيرة.

وأوضح النجم الإنجليزي السابق أن ليفربول قد يخسر فان دايك إن قرر ريال مدريد وبرشلونة التعاقد معه، كما حدث من قبل مع لويس سواريز وفيليب كوتينيو وتشابي ألونسو، حيث لا يمكن رفض العروض التي تصل من كبيري الليجا.

وأكد بول آينس متوسط ميدان ليفربول السابق أن النادي يمر بفترة رائعة جداً، لكنه أمام تحديات صعبة جداً في الفترة المقبلة، أهمها الحفاظ على نجوم الفريق، بالأخص فان دايك الذي يثير إعجاب الأندية الكبرى.

وقال بول آينس في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية “اعتقد ان ما يقوم به يورجن كلوب واللاعبين أمر رائع، لكن الفرق الكبيرة تفوز بالألقاب كل عام، نعم ليفربول فريق رائع الآن”.

وتابع “التحدي الآن هو كيف يمكنهم التحسن في المستقبل، إنه امر صعب لأنهم يملكون بعض اللاعبين الشباب الذين يتطورون، لكن كل شيء يتغيّر بسرعة في كرة القدم، لقد شاهدنا فيليب كوتينيو، فجأة جاء برشلونة وأخذه، الحفاظ على اللاعبين سيكون تحدٍ صعب على ليفربول”.

وأنهى بول آينس حديثه “فان دايك؟ حسب من هو النادي الذي سيتقدم بعرض لضمه، عندما يطرق برشلونة وريال مدريد الباب، من الصعب أن تقول لا، هذه الأشياء هي ضريبة النجاح، فعندما تقوم بالعديد من الإنجازات الرائعة، إنك تلفت انتباه أندية مثل البرسا والريال، إنه أمر صعب على اللاعب أن يقول لا عندما يأتيان من أجله”.

#ليفربول #فان دايك #برشلونة #ريال مدريد

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