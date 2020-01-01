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أتلتيكو مدريد يستعيد المركز الثالث بالفوز على فياريال

الإثنين 24 فبراير 2020 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يستعيد المركز الثالث بالفوز على فياريال


وكالات / سما /

عاد أتلتيكو مدريد لدرب الانتصارات في الليجا إثر فوزه المستحق على ضيفه فياريال بنتيجة (3-1)، بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (واندا ميتروبوليتانو) أمس الأحد في ختام الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

باغت الفريق الضيف الجميع وتقدم أولا في النتيجة منذ الدقيقة 16 بقدم المهاجم المخضرم باكو ألكاثير بتسديدة رائعة من على حدود المنطقة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى يان أوبلاك.

ولكن قبل نهاية الشوط بخمس دقائق أعاد النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا الفريق المدريدي للقاء بهدف التعادل بعد أن قابل عرضية داخل المنطقة من الكرواتي شيمي فرساليكو بقدمه مباشرة داخل الشباك من بين قدمي الحارس سرخيو أسينخو.

وفي الشوط الثاني، وضع القائد كوكي ريسوركسيون الأتلتي في المقدمة بحلول الدقيقة 64 في لقطة تقمص فيها كوريا هذه المرة دور صانع الألعاب بتمريرة عرضية انقض عليها كوكي برأسه داخل الشباك.

لم تكد تمر 10 دقائق حتى أمَن النجم البرتغالي الشاب جواو فليكس انتصار الفريق المحلي بهدف ثالث من تسديدة أرضية قوية مرت من تحت قدمي أسينخو.

ويعد هذا الهدف خير احتفال بعودة النجم الشاب الذي ابتعد نحو شهرين عن فريقه بسبب الإصابة.

وبهذا الفوز يعود الأتلتي لدرب الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام فالنسيا (2-2).

كما أن النقاط الثلاث قفزت بـ"الروخيبلانكوس" مجددا إلى منطقة دوري الأبطال وتحديدا المركز الثالث برصيد 43 نقطة، خلف قطبي إسبانيا برشلونة، المتصدر بـ55 نقطة، وريال مدريد، الوصيف بـ53 نقطة.

أما فياريال فتكبد خسارته التاسعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز السابع.

#أتلتيكو مدريد

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