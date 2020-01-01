  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فوز صعب لآرسنال على إيفرتون بقيادة أوباميانج

الإثنين 24 فبراير 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز صعب لآرسنال على إيفرتون بقيادة أوباميانج


وكالات / سما /

انتهت المباراة التي جمعت فريق أرسنال مع ضيفه إيفرتون، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مثير لأرسنال بنتيجة "3-2".

بهذه النتيجة يرفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة، ليتقدم للمركز التاسع، وتجمد رصيد إيفرتون عند 36 نقطة، وتراجع للمركز الحادي عشر.

سجل أهداف فريق أرسنال الثلاثة، الشاب إيدي نيكيتاه في الدقيقة 27، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج "هدفين في الدقائق 33 و46 ".

وسجل هدفي إيفرتون، دومينيك كالفيرت ليوين بعد مرور دقيقة واحدة، والبرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

#آرتيتا #أوباميانج #إيفرتون

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال المحللون الإسرائيليون؟.. مشاورات أمنية في تل أبيب وغزة تهدد

شاهد: إصابات في اطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة وفتح الملاجئ بعسقلان

"بينت" يؤيد كيفية تعامل الجيش مع جثة شهيد سرايا القدس في خانيونس

مركز الميزان يطالب بالتحقيق بظروف وفاة موقوف لدى اجهزة الامن بغزة

سرايا القدس تدعو المجاهدين للاستعداد للقتال.. وتؤكد اختراق وتوغل آليات العدو عدوان واضح

تفاصيل جديدة.. رئيس الموساد يزور قطر للمرة الثانية خلال 6 أشهر وهذا ما طلبه من الدوحة

شاهد الفيديو : جيش الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه لخلية الجهاد شرق خانيونس

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يكشف : هدف الهجوم في دمشق أمس هو الزعيم الكبير للجهاد الإسلامي لكنه نجا

مصدر إسرائيلي يزعم : رئيس الموساد طلب مقابلة خالد مشعل في قطر والأخير رفض

شهيدان من الجهاد الإسلامي بالعدوان الإسرائيلي على دمشق

860x484 (2)

تحليل إخباري.. إسرائيل تدير الصراع مع غزة في ظل غياب أي حلول طويلة المدى

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدى