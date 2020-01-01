فوز صعب لآرسنال على إيفرتون بقيادة أوباميانج

وكالات / سما /

انتهت المباراة التي جمعت فريق أرسنال مع ضيفه إيفرتون، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مثير لأرسنال بنتيجة "3-2".

بهذه النتيجة يرفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة، ليتقدم للمركز التاسع، وتجمد رصيد إيفرتون عند 36 نقطة، وتراجع للمركز الحادي عشر.

سجل أهداف فريق أرسنال الثلاثة، الشاب إيدي نيكيتاه في الدقيقة 27، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج "هدفين في الدقائق 33 و46 ".

وسجل هدفي إيفرتون، دومينيك كالفيرت ليوين بعد مرور دقيقة واحدة، والبرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.