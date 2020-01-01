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مصدر إسرائيلي يزعم : رئيس الموساد طلب مقابلة خالد مشعل في قطر والأخير رفض

الإثنين 24 فبراير 2020 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إسرائيلي يزعم : رئيس الموساد طلب مقابلة خالد مشعل في قطر والأخير رفض


رام الله / سما /

قال مصدر إسرائيلي رفيع لصحيفة إندبندنت باللغة العربية، إن رئيس الموساد يوسي كوهين طلب مقابلة خالد مشعل والعديد من مسؤولي حماس في قطر، لكنهم رفضوا ذلك.

والتقى كوهين هناك، بحسب المعلومات المسربة، مواطناً إسرائيلياً مقيماً في قطر، رفض المصدر الكشف عن هويته.

ونفت حركة حماس أي علم لها بالأمر، في وقت أكدت الحكومة القطرية أنها لا تعلق على ما جاء في الإعلام حول الزيارة ورفضت الإدلاء بأي تصريح عنها.

وكُشف عن الزيارة خلال لقاء تلفزيوني أجرته القناة الإسرائيلية 12 مع وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان يوم السبت.

وقال ليبرمان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو" أرسل كوهين وقائد الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي هرتسي هيلفي، علما أنه الضابط المسؤول عن العمليات العسكرية في ما يتعلق بغزة، وفقا لـ"هآرتس".

وأضاف ليبرمان، أن "كلاً من المصريين والقطريين غاضبون من حماس، وكانوا سيقطعون كل العلاقات معها. فجأةً ظهر نتنياهو كمدافع عن حماس، وضغط على مصر والقطريين للاستمرار" في تقديم الدعم المالي.

واعتبر ليبرمان أن سياسية نتنياهو ترقى إلى "الاستسلام للإرهاب".

ووفقاً للموقع الإخباري العبري "والا"، فقد مكث كوهين وهيلفي في الدوحة لأقل من 24 ساعة، حيث التقيا مع المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي، ومستشار أمير قطر لشؤون الأمن القومي محمد بن أحمد المسند.

#مشعل #الموساد #قطر

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