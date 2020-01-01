540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

القدس المحتلة / سما /

بعث 540 ضابطا متقاعدا من سلاح الجو الإسرائيلي رسالة إلى رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، وطالبوا فيها بأن يمنع إمكانية أن يشكل زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين.

وقال الضباط في رسالتهم، التي بعثوها إلى جميع أعضاء الكنيست، إنه "لا يمكن أن يحدث في دولة إسرائيل أن شخصا متهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، يشكل حكومة، ويرسل الجيش إلى عمليات عسكرية وحروب، إلا إذا حصل على براءة مطلقة من المحكمة".

وبين الموقعين على الرسالة قائد سلاح الجو الأسبق، أفياهو بن نون، و39 ضابطا برتبة عميد، و66 ضابطا برتبة عقيد، و221 ضابطا برتبة مقدم. وأضافت الرسالة أن "على منتخبي الجمهور تبني قيما أخلاقية وعدم السماح لمتهم بمخالفات فساد سلطوي بالحصول على تفويض لتشكيل حكومة".

من جهة ثانية، وفي محاولة لكسب أصوات غلاة اليمين المتطرف، أفادت الصحيفة بأن نتنياهو يسعى إلى الاجتماع مع الحاخام دوف ليئور، من أجل التأثير على حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه إيتمار بن غفير، والانسحاب من خوض الانتخابات للكنيست، التي ستجري يوم الإثنين المقبل.

وقالت الصحيفة أن مكتب نتنياهو يحاول تعيين موعد للقاء بين نتنياهو وليئور، الذي يعتبر الزعيم الروحي لحزب "عوتسما يهوديت". وتوجه أحد أفراد طاقم نتنياهو الانتخابي إلى عدد من المقربين من ليئور من أجل إقناع الأخير بعقد اجتماع كهذا.

ووصفت الصحيفة طلب نتنياهو بلقاء ليئور بأنها "غير مألوفة"، وذلك لأن نتنياهو يجري اتصالات وثيقة مع كبار حاخامات الصهيونية الدينية، مثل حاييم دروكمان، ولم يجر اتصالا مباشرا مع ليئور، الذي يعتبر الزعيم الروحي للتيار السياسي الأكثر تطرفا في الصهيونية الدينية.

يشار إلى أن ليئور أصدر فتاوى دينية، بينها فتوى تمنع تأجير بيوت للعرب، وصرح بتأييده للترانسفير ضد الفلسطينيين وترحيلهم عن فلسطين التاريخية كلها، ووقع على كتاب "عقيدة الملك" الذي يتحدث عن قتل غير اليهود، وخاصة الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الرضع، كما أن ليئور كان بين المحرضين على اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، بتسحاق رابين.