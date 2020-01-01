حماس: قصف مواقع المقاومة بدمشق استهداف لكل مكونات الأمة

غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حماس، اليوم الاثنين، إن إعلان جيش الاحتلال عن استهداف مواقع للمقاومة في دمشق، يؤكد أن العقلية العدوانية لحكومة الاحتلال تستهدف كل مكونات الأمة.

وأضاف في تصريح صحفي، إن هذه العقلية العدوانية تشكل خطرًا على المنطقة العربية، وهو ما يستوجب توحيد وتكامل جهود الأمة جمعاء من أجل مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، ووضع حد لعدوانه المتواصل، وإنهاء وجوده على الأرض الفلسطينية. كما قال.

وبشأن ما جرى في غزة، أكد أن المقاومة مارست حقها في الدفاع عن شعبها، وتدفيع الاحتلال ثمن جريمته البشعة بحق الشهيد محمد الناعم، وهذا الحق مكفول بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأضاف "المقاومة ستبقى دائمًا الدرع الحامي لجماهير شعبنا ولن تسمح للاحتلال بالتغول عليهم أو ارتكاب الجرائم بحقهم".