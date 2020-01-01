جيش الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من العيسوية

القدس المحتلة / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة طالت 15 مواطنا بعد اقتحام منازلهم .

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: علي محمد عبيد، ومهند ناصر محمود، وبشار ناصر محمود ومنصور ناصر، وفايز محمد محيسن، ومحمد مرعي درباس، ومحمد عدنان عبيد، وعلي ابو ريالة، ووسام نايف عبيد، ورشاد ابو ريالة، وجهاد عيسى بدر، ويوسف الكسواني، والفتى محمد الجيار، وباسل عودة، وباسل محمد درباس.

كما سلمت شرطة الاحتلال أمر استدعاء للطفلين محمد حمزة عبيد (13 عاما)، وسعدي الرجبي.