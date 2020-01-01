الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /
شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس طالت 21 مواطنا.
وداهم جيش الاحتلال عددا من المنازل خلال حملة التفتيش والاعتقال.
وعرف من معتقلي الضفة :
١. الفتى مهند يوسف جابر- بيتين شرق لرام الله
2. الفتى محمد عبيدة الخطيب- بيتين
3. الفتى عبد الرحمن محمد جابر- بيتين
4. المحرر خليل خضر شوكة- بيت لحم
5. المحرر عبد الله عطا الهريمي- بيت لحم
6. مصطفى الأسعد أبو الرب- قباطية جنوب جنين
7 علي محمد عبيد
8. مهند ناصر محمود
9. بشار ناصر محمود
10. منصور ناصر
11. فايز محمد محيسن
12. محمد مرعي درباس
13. محمد عدنان عبيد
14. علي ابو ريالة
15. وسام نايف عبيد
16. رشاد ابو ريالة
17. جهاد عيسى بدر
18. يوسف الكسواني
19. الفتى محمد الجيار
20. باسل عودة
21. باسل محمد درباس