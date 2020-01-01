تحذير من السيول .. أمطار محلية اليوم ومنخفض جوي غداً

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن تتأثر فلسطين اليوم الاثنين، بحالة من عدم الأستقرار الجوي، بحيث تتهيأ الفرصة خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، كما تسقط خلال ساعات الليل أمطار غزيرة على النقب وسط توقع بتشكل السيول والفيضانات في مناطق واسعة هناك، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم غد الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة، وتتأثر فلسطين بمنخفض جوي سريع، بحيث تكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار رعدية غزيرة أحياناً، كما يستمر تساقط أمطار غزيرة على النقب خاصة خلال الفترة الصباحية، ويحذر من تشكل السيول والفيضانات، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الأربعاء يكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وسماء غائمة جزئياً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.