حماس تعقب على اعلان جيش الاحتلال عن استهداف مواقع للمقاومة في دمشق..

غزة / سما /

علقت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الاحد، على ما تناقلته وسائل اعلام عبرية حول استهداف طائرات الاحتلال لمواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في سوريا.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها "حازم قاسم"، إن إعلان "جيش الاحتلال" عن استهداف مواقع للمقاومة في دمشق، يؤكد العقلية العدوانية لحكومة الاحتلال" تستهدف كل مكونات الأمة، وأنها تشكل خطراً على المنطقة العربية.

وأضاف قاسم: وهو ما يستوجب توحيد وتكامل جهود الأمة جمعاء من أجل مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، ووضع حد لعدوانه المتواصل، وانهاء وجوده على الأرض الفلسطينية.

وفي وقت سابق سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي درعي، إنه في منطقة عدلية في ريف دمشق تم استهداف موقع تابع للجهاد الإسلامي الذي يعتبر معقلًا مهمًا للحركة في سوريا. في الموقع تجري المنظمة عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها لإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا.

فيما زعمت وسائل اعلام عبرية، أنّ أكرم العجوري تم اغتياله من قبل طائرات اسرائيلية بعد استهدافها لمنزله في العاصمة السورية دمشق.

وكان العجوري، قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة قبل عدة أشهر، واستشهد نجله أنذاك في جولة تصعيدية اسرائيلية بغزة وسوريا بدأت باغتيال القيادي في سرايا القدس "بهاء أبو العطا".