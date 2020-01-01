رئيس الموساد الاسبق: الوضع في منطقة غزة يتدهور وخياران امام القيادة!

القدس المحتلة / سما /

علق رئيس الموساد الاسبق الجنرال احتياط داني ياتوم، مساء اليوم الاحد، على استمرار اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقال داني ياتوم في تصريحات اوردتها وسائل اعلام عبرية، إن الوضع في منطقة غزة يتدهور، يعيش سكان الغلاف في واقع جنوني والحكومة الانتقالية لا توفر لهم الأمن.

وأضاف: الرد المطلوب هو- إما ضربة ساحقة، أو تهدئة ووقف كامل لإطلاق النار، حان الوقت القيادة.

ومساء اليوم، اطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف ، وذلك ردا على استشهاد محمد الناعم وتنكيل الاحتلال بجثته شرق خانيونس.

يشار إلى مدينة عسقلان المحتلة أعلنت فتح الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة خشية من صواريخ المقاومة الفلسطينية، فيما قررت الغاء جميع الأنشطة والفعاليات الشعبية في المراكز المجتمعية والقاعة الثقافية.

وأعدمت قوات الاحتلال الشاب الناعم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ونكَّلت بجثمانه الطاهر عبر "جرافة عسكرية" في مشهد مؤلم يدلل على الاجرام الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.