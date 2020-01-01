  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الموساد الاسبق: الوضع في منطقة غزة يتدهور وخياران امام القيادة!

الإثنين 24 فبراير 2020 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الموساد الاسبق: الوضع في منطقة غزة يتدهور وخياران امام القيادة!


القدس المحتلة / سما /

علق رئيس الموساد الاسبق الجنرال احتياط داني ياتوم، مساء اليوم الاحد، على استمرار اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقال داني ياتوم في تصريحات اوردتها وسائل اعلام عبرية،  إن الوضع في منطقة غزة يتدهور، يعيش سكان الغلاف في واقع جنوني والحكومة الانتقالية لا توفر لهم الأمن.

وأضاف: الرد المطلوب هو- إما ضربة ساحقة، أو تهدئة ووقف كامل لإطلاق النار، حان الوقت القيادة.

ومساء اليوم، اطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف ، وذلك ردا على استشهاد محمد الناعم وتنكيل الاحتلال بجثته شرق خانيونس.

يشار إلى مدينة عسقلان المحتلة أعلنت فتح الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة خشية من صواريخ المقاومة الفلسطينية، فيما قررت الغاء جميع الأنشطة والفعاليات الشعبية في المراكز المجتمعية والقاعة الثقافية.

وأعدمت قوات الاحتلال الشاب الناعم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ونكَّلت بجثمانه الطاهر عبر "جرافة عسكرية" في مشهد مؤلم يدلل على الاجرام الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

#الموساد #غزة #صواريخ #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #تهدئة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : الاحتلال ينكل بجثمان شهيد خانيونس بطريقة إجرامية وبشعة

صورة.. الكشف عن هوية الشهيد الذي ارتقى شرق خانيونس وسرايا القدس تنعيه

شاهد: إصابات في اطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة وفتح الملاجئ بعسقلان

"بينت" يؤيد كيفية تعامل الجيش مع جثة شهيد سرايا القدس في خانيونس

سرايا القدس تدعو المجاهدين للاستعداد للقتال.. وتؤكد اختراق وتوغل آليات العدو عدوان واضح

تفاصيل جديدة.. رئيس الموساد يزور قطر للمرة الثانية خلال 6 أشهر وهذا ما طلبه من الدوحة

مركز الميزان يطالب بالتحقيق بظروف وفاة موقوف لدى اجهزة الامن بغزة

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي ترد على ما تناقلته وسائل اعلام عبرية حول طبيعة العدوان الذي وقع الليلة في سوريا

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدى

قناة عبرية: جهود مصرية وأممية تبذل لاستعادة الهدوء في قطاع غزة

ماذا قال المحللون الإسرائيليون؟.. مشاورات أمنية في تل أبيب وغزة تهدد

مجددا.. اطلاق صواريخ باتجاه الغلاف وعسقلان.. وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها