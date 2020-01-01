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ليبرمان: نتنياهو يرغب في شراء الهدوء مع غزة حتى الانتخابات

الأحد 23 فبراير 2020 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نتنياهو يرغب في شراء الهدوء مع غزة حتى الانتخابات


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس "حزب إسرائيل"، بيتنا أفيغدور ليبرمان، إن نتنياهو يستغل الأمن وكل شيء من أجل مصالحه السياسية واحتياجاته الشخصية.

وكتب ليبرمان عبر "فيسبوك" حسب موقع القناة 2 الإسرائيلية: "لم تكن هناك قط شخصية سياسية سربت الأخبار الأمنية من أجل الاحتياجات السياسية أكثر من نتنياهو".

وأشار ليبرمان إلى أن نتنياهو ألغى سياسة الغموض التي كانت مألوفة منذ إنشاء الدولة.

ولفت إلى أن استخدام نتنياهو للرقابة ساذج وسياسي خاصة فيما يتعلق بإخفاء موضوع زيارة رئيس الموساد لقطر.

وحسب ليبرمان، يريد نتنياهو إخفاء الاستسلام لحماس والرغبة في شراء الهدوء حتى الانتخابات، بينما يفقد سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة أمنهم على المدى الطويل.

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