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حماس: جرائم الاحتلال لن تجعل شعبنا يستكين

الأحد 23 فبراير 2020 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: جرائم الاحتلال لن تجعل شعبنا يستكين


غزة / سما/

قال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، إن تعمد قتل الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا أعزل صباح اليوم شرق مدينة خانيونس والتنكيل بجثته جريمة بشعة يتحمل العدو الإسرائيلي تبعاتها ونتائجها.

وأكد برهوم في تصريح صحفي، أن هذه السياسة الفاشية التي يمارسها الاحتلال خطيرة جدًا، وتجرؤ على الدم والإنسان الفلسطيني، وإمعان في جرائمه وإرهابه بحق شعبنا بهدف تخويفهم وكسر إرادتهم وثنيهم عن مواصلة مشوارهم النضالي، على حد وصفه.

وأوضح برهوم أن التنكيل بجثمان الشهيد تحت سمع وبصر العالم أجمع جريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الأسود بحق شعبنا على طول الوطن وعرضه.

وشدد برهوم على أن هذه الجرائم لن تجعل شعبنا يستكين، بل ستزيده قوة وثباتا وتمسكًا بأرضه وحقوقه، وتجعله أكثر إصرارًا على مقاومة المحتل وبأشكال المقاومة كافة دفاعًا عن حقوقه وثوابته.

#حماس #فوزي برهوم #غزة #الاحتلال

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