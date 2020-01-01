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استطلاع: الليكود يتصدر لأول مرة منذ الانتخابات الأخيرة

الأحد 23 فبراير 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: الليكود يتصدر لأول مرة منذ الانتخابات الأخيرة


القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي، نشر مساء اليوم، الأحد، تصدر الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو في انتخابات تجري اليوم، على قائمة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، وذلك في نتائج تظهر لأول مرة في استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي منذ الانتخابات التي جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ولا تظر نتائج استطلاع القناة 13 أي تغيرات في توزيع المقاعد على المعسكرين، حيث يفشل كلاهما في حسم الانتخابات لصالحه والحصول على أغلبية برلمانية تتيح تشكيل حكومة، وذلك قبل أسبوع على موعد إجراء انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجري بواسطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع، يحصل الليكود على 34 مقعدا بينما تحصل "كاحول لافان" على 33 مقعدا، فيما تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها وتحصل على 13 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع أن تحالف أحزاب العمل و"غيشر" و"ميرتس" على 10 مقاعد برلمانية، بينما يحصل حزب شاس على 8 مقاعد، ومثلها لكتلة "يهدوت هتوراه" (8 مقاعد)، ليصل تمثيل الأحزاب الحريدية إلى 16 من أصل 120 مقعدًا.

في المقابل، يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 7 مقاعد، كما يحصل تحالف "يمينا (إلى اليمين)" الذي يضم أحزاب اليمين المتطرف ("الاتحاد القومي" و"البيت اليهودي" و"اليمين الجديد")، ويتزعمه وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على 7 مقاعد.

وبموجب الاستطلاع يفشل حزب "عوتمسا يهوديت" الكهاني بتجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 1.5% من أصوات الناخبين.

وجاءت تقسيم المعسكرات بموجب استطلاع القناة على النحو الآتي: معسكر نتنياهو المتمثل بـ"كتلة اليمين" يحصل على - 57 مقعدًا، معسكر غانتس - 43 مقعدا، القائمة المشتركة - 13 مقعدًا، وليبرمان - 7 مقاعد.

#استطلاع #انتخابات الكنيست #الليكود

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