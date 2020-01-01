لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تزور المصاب خزيمية

جنين / سما /

قال وزير العدل محمد الشلالدة، إن أعمال لجنة التحقيق التي شكلت بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد اشتية، لمتابعة الأحداث الأمنية في قباطية، التقت والدي المصاب منتصر خزيمية، وزارته في غرفة العناية بالمستشفى.

وكان وزير العدل عقد عدة اجتماعات في مدينة جنين، والتقى في وقت سابق محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب، وقائد منطقة جنين، واجتمع مع الفعاليات والمؤسسات ووجهاء منطقة قباطية، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا".

وأشار إلى أن لجنة التحقيق ستستمر في عقد اجتماعاتها ومتابعة عملها بمهنية وفي إطار القانون.

وكان اشتباك اندلع بين مسلحين والأجهزة الأمنية في بلدة قباطية، أسفر عن مصرع المواطن صلاح الدين زكارنة وجرح آخرين.