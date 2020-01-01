مركز الميزان يطالب بالتحقيق بظروف وفاة موقوف لدى اجهزة الامن بغزة

غزة / سما /

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في ظروف وفاة مواطن يعمل موظفًا في السلطة الفلسطينية، لدى توقيفه من قبل جهاز الأمن الداخلي بغزة.

وكانت الداخلية في غزة، أعلنت صباح اليوم، عن وفاة المواطن عصام أحمد محمد السعافين (39 عامًا)، من سكان مخيم البريج في المحافظة الوسطى، حيث كان قد نقل من خلال جهاز الأمن الداخلي إلى المستشفى، ظهر أمس السبت، حيث كان محتجزاً لديهم.

ويعمل السعافين في سلك الشرطة الفلسطينية التابع للحكومة الفلسطينية في رام الله، وهو متزوج وأب لثمانية أطفال، ويعاني من مرض السكري والتهاب الأعصاب.

وقد أجرت دائرة الطب الشرعي اليوم تشريحاً للجثة بحضور طبيب منتدب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وممثلاً للعائلة ،ولم يصدر بعد تقرير رسمي من الدائرة.

وأشار التقرير الأولي للطبيب المنتدب، كما ورد في بيان الهيئة اليوم، "وجود آثار كدمة على الإبهام الأيمن من الرسغ حتى العقلة الأولى مع ازرقاق تحت الجلد، وآثار تغير في لون الجلد على الركبة اليسرى يميل إلى اللون البنفسجي، وتغير في لون الجلد في النصف السفلي من الجهة الخلفية للفخذ الأيسر، والجهة العلوية الخلفية من بطة الساق الأيسر يميل للون الأزرق البنفسجي، وتغير في لون الجلد على الإلية اليمنى يميل إلى الإزرقاق القاتم".

وعبر المركز عن أسفه لوفاة الموقوف السعافين. مطالبًا بفتح تحقيق جدي في أسباب وفاته وظروف احتجازه والمعاملة التي تلقاها أثناء توقيفه والتحقيق معه، خصوصاً مع ما ورد من ملاحظات أولية في تقرير الطبيب المنتدب ونشر نتائج ذلك التحقيق على الملأ.

وأشار مركز الميزان، أنه لا يتم السماح غالباً للمؤسسات الحقوقية بزيارة الموقوفين بشكل منتظم، وتتعمد السلطات المماطلة في السماح بالزيارات، مطالبا الأجهزة الرقابية القيام بواجبها في ضمان احترام الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون بالمحددات القانونية في عمليات القبض والتفتيش والتوقيف والتحقيق، ومدى موائمة أماكن الاحتجاز وأوضاعها بالنسبة للقانون. وفق نص البيان.