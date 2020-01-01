الجهاد الاسلامي تعلق على اطلاق الصواريخ باتجاه الغلاف: المقاومة جاهزة وفي حالة استنفار

غزة / سما /

علقت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء اليوم الاحد، على اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، ردا على استشهاد محمد الناعم شرق خانيونس.

وقالت الحركة في بيانها، نبارك هذا الرد الذي نفذته المقاومة ردا على الجريمة التي ارتكبها العدو صباح اليوم بحق المجاهد في سرايا القدس الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجثمانه الطاهر .

وأكدت الحركة، أن المقاومة جاهزة وفي حالة استنفار في حال تمادى الاحتلال في توسيع عدوانه ومستعدة للرد عليه.

وفي وقت سابق، غرد الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، على صفحته الشخصية على موقع "تويتر" بنشر آية قرآنية.

ونشر أبو حمزة آية من القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى فيها: "﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾

وتعتبر هذه الآية القرآنية بمثابة دعوة للمجاهدين للاستعداد للقتال في سبيل الله عز وجل.

وقال الناطق باسم السرايا: "‏إن اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم هو عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه".

يُشار إلى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت الشاب محمد الناعم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ونقلت جثمانه الطاهر عبر "جرافة عسكرية" في مشهد مؤلم يدلل على الاجرام الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.