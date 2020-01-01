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نتنياهو: سننتهي خلال هذا الأسبوع من رسم الخرائط

الأحد 23 فبراير 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سننتهي خلال هذا الأسبوع من رسم الخرائط


القدس المحتلة / سما /

 قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيتم الانتهاء من رسم الخرائط الخاصة بالحدود وفق الخطة الأميركية للسلام "صفقة القرن" هذا الأسبوع.

ولم يكشف نتنياهو مزيدًا من التفاصيل خلال خطاب ألقاه في مستوطنة كريات أربع بعد افتتاحه حي استيطاني داخل المستوطنة.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت قناة 12 العبرية، أن الفريق الأميركي الخاص برسم الخرائط في طريقه إلى إسرائيل، وأنه سيلتقي نظيره الإسرائيلي فور وصوله.

وقال نتنياهو في كلمته إنه ناضل وعمل من أجل تطبيق السيادة الإسرائيلية. مشيرًا إلى أنه واجه مسبقًا ضغوط لم يواجهها أحد حتى بن غوريون نفسه.

وأشار إلى أنه سيعمل على الدفع باتجاه تنفيذ المشاريع التطويرية الخاصة بالمستوطنين في الخليل والحرم الإبراهيمي. مشيرًا إلى أن الخطة الأميركية تمنح إسرائيل اعترافًا وحقًا بأراضيها. وفق قوله.

وأكد على أن إسرائيل لن تتخلى عن الخليل التي ستبقى جزءًا منها، خاصةً وأنها تمثل أرض الأباء والأجداد. كما قال.

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