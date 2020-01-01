قناة عبرية: الفريق الأمريكي لرسم الخرائط في طريقه إلى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن الفريق الأمريكي الذي شُكل لرسم الخرائط الخاصة بالخارطة التي حُددت وفقًا لصفقة القرن، في طريقه إلى إسرائيل.

وبحسب القناة، فإن الفريق سيجتمع بنظيره الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنه تم تشكيل فريقين من الجانبين لعقد لقاءات مشتركة من أجل رسم الخارطة بشكل دقيق، من أجل فرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأشارت القناة إلى أن الزيارة ستتم قبل أُسبوع واحد من الانتخابات.

ويضم الفريق الأمريكي كلّاً من السفير لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير مستشاري السفير آرييه لايتستون، وسكوت ليث رئيس شؤون العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، فيما يضم الفريق الإسرائيلي كلاً من وزير السياحة ياريف ليفين، والسفير الإسرائيلي لدى أميركا رون ديرمر، ورونين بيرتس، المدير التنفي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على النبأ، لكنه لم ينفِ ذلك، فيما لم تُعلق السفارة الأمريكية.